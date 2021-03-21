عاجل.. اغتيال ضابط برتبة عقيد فى المخابرات العراقية غربى بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر إن "مجموعة مسلحة فتحت نيران أسلحتهم باتجاه عجلة بداخلها ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية مكافحة الإرهاب فى جهاز المخابرات ضمن منطقة المنصور ما أسفر عن مقتله"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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