مقتل 6 من قوات حرس الحدود بانفجار غربى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة أن الانفجار وقع على طريق هرات تروجاندى السريع فى منطقة كشك روبات سانكى بعد ظهر اليوم الأحد.
ونقلت "طلوع نيوز" عن والى هرات، وحيد قتالى، قوله إن مركبة من طراز "همفى" تابعة لقوات الأمن اصطدمت بلغم مزروع بجانب الطريق، ما أدى إلى مقتل 6 من أفراد حرس الحدود، بينهم قائد اللواء الخامس الحدودى ضياء خان.
ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
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