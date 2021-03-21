وزير دفاع بريطانيا يحذر من محاولة منع صادرات لقاح كورونا إلى بلاده

جدة - نرمين السيد - وقال والاس -فى تصريحات خاصة لقناة سكاى نيوز البريطانية، اليوم الأحد- إن "المفوضية الأووربية ستعانى من إلحاق ضرر جسيم بسمعتها فى حال حظرت صادرات اللقاح"، ملوحًا بالقول "إذا أُنتهكت العقود المبرومة والتعهدات بين الطرفين، فإن ذلك يعد أمرا مضرا للغاية ليحدث لتكتل تجارى يفتخر بسيادة القانون".
وأضاف أن "الأمر سيؤدى إلى نتائج عكسية، لأن الشئ الوحيد الذى نعرفه بشأن إنتاج اللقاح وتصنيعه أنه مسألة تعاونية".. وتابع "إذا بدأنا فى تغيير ذلك، وإذا بدأت المفوضية فعل ذلك، فأعتقد أنها ستقوض ليس فقط فرص مواطنيها فى الحصول على برنامج لقاح مناسب، بل أيضًا دولا أخرى حول العالم مع تشويه لسمعة الاتحاد الأوروبى، الذى أعتقد أنه سيجد صعوبة بالغة من أجل التغيير على المدى القصير".
وتأتى التصريحات الأخيرة خلال أحدث تبادل للانتقادات اللاذعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، حيث أن هناك خلافا مستمرا بين التكتل وشركات تصنيع لقاحات كورونا بعد اتهام التكتل شركة "أسترازينكا" بالإخفاق فى الوفاء بعقدها المتعلق بإمداد اللقاح.
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