إصابات كورونا في تركيا تتجاوز الـ3 ملايين والوفيات اليومية فوق عتبة الـ100...

تجاوز عدد الوفيات اليومية بكورونا في تركيا اليوم الأحد، عتبة الـ100 حالة للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، فيما فاق العدد الإجمالي للإصابات 3 ملايين حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وأظهرت البيانات تسجيل 102 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 30061.
كما أشارت أرقام وزارة الصحة إلى تسجيل 20428 إصابة في الفترة ذاتها، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3013122 حالة.
في المقابل، ارتفعت حصيلة المتعافين من المرض إلى 2825187.
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