مستشار ترامب: الرئيس السابق سيعود لمواقع التواصل عبر منصته الخاصة 

أعلن جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الأخير سيستأنف نشاطه على مواقع التواصل من خلال "منصته الخاصة".

وفي حديثه مع شبكة "فوكس نيوز"، أكد ميلر أن ترامب "سيعود في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر"، مضيفا أنه سيطلق منصة جديدة "تغير قواعد اللعبة بشكل كامل وتجذب عشرات الملايين من المستخدمين".

وكانت شركة "تويتر" أعلنت أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة التي حظرته حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي ذلك الوقت، قال موقع تويتر إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".