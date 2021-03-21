بصورة وتغريدة.. محمد بن زايد يهنئ "أم الإمارات" بعيد الأم

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهنئة خاصة لوالدته ولجميع الأمهات في عيد الأم.
ووصف الشيخ محمد بن زايد، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الأمهات "بالخير والبركة والرحمة والعطاء".
وقال ولي عهد أبوظبي: "أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة".
وأضاف: "تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها.. تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة".
ويصادف الأحد 21 مارس من كل عام "عيد الأم" في معظم دول العالم.
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