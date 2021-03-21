فيديو- لحظة اغتيال ضابط بالمخابرات العراقية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "السومرية نيوز"، بأن مسلحين اغتالوا ضابطا برتبة عقيد فى جهاز المخابرات العراقى فى العاصمة بغداد. ويظهر فى مقطع الفيديو ضابط المخابرات العراقية، يفاجأ بهجوم من الخلف من قبل مسلح أطلق النار عليه.

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