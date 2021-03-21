البرهان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من السودان

وقال البرهان لدى مخاطبته اليوم الأحد ضباط وجنود منطقة بحرى العسكرية، إن "القوات المسلحة عازمة على بناء وطن عزيز قوى وحر بالشراكة مع مختلف قطاعات الشعب السودانى وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته فى الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم".
وعلق البرهان على الأوضاع عند حدود السودان الشرقية، مؤكدا أن "القوات المسلحة السودانية انفتحت داخل الحدود مع إثيوبيا وأعادت تأمينها وأنها لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية".
وبين البرهان أن "القوات المسلحة بمقتضى الوثيقة الدستورية تعمل بانسجام تام مع شركاء الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مهام المرحلة".
ودعا أيضا القوى السياسية بالبلاد للإسراع فى إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة فى المجلس التشريعى الانتقالى، وتشكيل المحكمة الدستورية "للسير قدما فى تطبيق وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة فى الحرية والسلام والعدالة".
وأكد رئيس مجلس السيادة، سعى الحكومة فى البلاد "لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمى السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها فى الحكم".
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