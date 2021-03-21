بايدن يكشف إنجازاته خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن فى حسابه على "فيسبوك": "خلال شهرين أنجزنا ما يلى: - أقررنا خطة الإنقاذ الأمريكية. - قدمنا 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا. - انضممنا مجددا لاتفاقية باريس. - ألغينا الحظر المفروض على المتحولين جنسيا فى الجيش، وحظر السفر على المسلمين. - وسعنا نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتصويت. - اتخذنا إجراءات لإنهاء السجون الخاصة". وأضاف أن "هذه هى البداية فقط"، فى إشارة إلى تطلعه إلى تحقيق المزيد من الوعود التى قدمها.

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