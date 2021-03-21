"صورة إيفانكا الجديدة" .. عملية هادئة للعودة إلى المشهد

بعد خروجها من المشهد السياسي، يبدو أن ابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب، أصبحت تحاول جاهدة "لتلميع" صورتها بين الإعلاميين، وفقا لما أشارت مصادر أميركية.

ووفقا لموقع "ديلي بيست"، أصبحت إيفانكا ترامب أكثر ودية مؤخرا، مع مصوري الباباراتزي الذين يلاحقونها في فلوريدا، وهي استراتيجية كي تظهر بصورة الأم المجتهدة، لتمحي صورتها السياسية السابقة المرتبطة بوالدها دونالد ترامب.

ووفقا لإحدى المحللات في الموقع، فإن إيفانكا تحاول التقرب أكثر من العامة، بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح للمصورين بتصويرها في أماكن عامة مثل محلات المثلجات والشاطئ، برفقة عائلتها.

هذه الخطة، وفقا للموقع، هي لتلميع صورتها، وإعادة هيكلة صورة جديدة لإيفانكا في مرحلتها المقبلة، سواء كانت في عالم الاقتصاد أو في السياسة.

وأقدمت إيفانكا على الابتعاد تماما عن وسائل الإعلام المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي، منذ مغادرة والدها للبيت الأبيض في يناير.

وتقضي إيفانكا معظم وقتها مع عائلتها في قصرها الفخم بفلوريدا، والذي تبلغ قيمته 3.2 مليون دولار، أو على الشواطئ والمحلات القريبة.