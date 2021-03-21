قرار بدمج وتوحيد وكالة الأنباء الليبية فى المنطقتين الغربية والشرقية

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام فى ليبيا محمد بعيو قرارا يفيد بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية فى كل من المنطقتين الشرقية والغربية فى وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل وقوع الانقسام السياسى، لتكون بذلك أول مؤسسة إعلام ليبية تتوحد بعد توصل الليبيين لحكومة واحدة وحل سياسى للأزمة التى كانت تشهدها ليبيا.





وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المادة الثانية من القرار رقم (64) لسنة 2021 الذى صدر اليوم الأحد، نصت على أن تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية المالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء فترة الانقسام. وتتولى لجنة مؤقتة، إدارة وكالة الأنباء الليبية إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسمية قرار من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، بحسب المادة الثالثة من القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

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