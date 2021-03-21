الجيش الإسرائيلى يعتقل 3 لبنانيين بدعوى التسلل عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - وقال جيش الاحتلال فى بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "رصدت استطلاعات الجيش ثلاثة مشتبه بهم تسللوا من الأراضى اللبنانية إلى داخل إسرائيل قرب بلدة يفتاح قبل وقت قصير". وأضاف الجيش أن قواته قامت باعتقال اللبنانيين الثلاثة حيث يجرى حاليا التحقيق معهم فى مكان الواقعة. فى سياق ذى صلة، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "العدو الاسرائيلى أطلق قنابل مضيئة فوق بلدات ميس الجبل، حولا، كفركلا، بليدا والوزانى، وفوق مستعمرة المطلة داخل الأراضى المحتلة"، دون مزيد من التفاصيل.

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