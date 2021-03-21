أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

دوت الخليج -

طيران العدوان يعاود قصف صنعاء طيران العدوان يعاود قصف صنعاء طيران العدوان يعاود قصف صنعاء شن طيران العدوان السعودي الليلة سلسلة غارات عدوانية على مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء.

وسمع دوي إنفجارات هزت ارجاء العاصمة صنعاء عقب الغارات،واستهدفت الغارات احياء سكنية وتجارية بالعاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة النهدين وشن غارة على حي النهضة. وكان طيران العدوان السعودي شن فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الحفا وغارة على حي النهضة وغارتين على مطار صنعاء الدولي بالعاصمة صنعاء. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان محافظة صنعاء.



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