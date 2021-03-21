رئيس مجلس النواب الليبى يصل القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح إلى مطار القاهرة الدولى، قادما على رأس وفد ليبى، فى زيارة يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وترأس صالح جلسة مجلس النواب الليبى، لأداء الحكومة الوطنية الليبية لليمين الدستورية الاثنين الماضى، حيث أكد خلال الجلسة "ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ودعم العملية الانتخابية"، موضحا أن "ما تحقق اليوم يأتى فى سنوات من الانقسام والتشرذم". وأشار إلى أن "الحوار بين الليبيين أنتج حكومة وحدة وطنية وأن الشعب الليبى يسعى لتجاوز الماضى وطى صفحة الانقسام".

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