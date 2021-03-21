البابا فرنسيس: المافيا تستغل جائحة كورونا لمزيد من الثراء

جدة - نرمين السيد - طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمكافحة جماعات الجريمة المنظمة، مثل المافيا، فى أنحاء العالم محذرا من أن المجرمين يستغلون جائحة كوفيد-19 فى تحقيق المزيد من الثراء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وفى عظة ألقاها ظهر اليوم الأحد الذى تحيى فيه إيطاليا ذكرى ضحايا الجريمة المنظمة، قال البابا إن "عصابات المافيا موجودة فى مناطق عدة من العالم وتحقق المزيد من الثراء لأنفسها من خلال الفساد مستغلة الجائحة"، ووصفها بالتنظيمات الآثمة التى "ليست من الدين فى شيء". وأضاف: "دعونا اليوم نتذكر جميع الضحايا ونجدد التزامنا بمكافحة عصابات المافيا". وتقول الشرطة الإيطالية إن جماعات الجريمة تستغل الجائحة فى كسب ثقة الأسر الفقيرة التى تواجه ضوائق مالية عبر تقديم القروض والسلع الغذائية. وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) ومقرها باريس أصدرت فى ديسمبر الماضى تحذيرا عالميا من أن شبكات الجريمة المنظمة تستهدف لقاحات كوفيد-19.

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