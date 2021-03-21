إعادة تعريف اللعبة.. منصة تواصل خاصة بترامب تنطلق خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - قال أحد كبار مستشارى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن الرئيس السابق يعتزم العودة لوسائل التواصل الاجتماعى، من خلال منصة خاصة به تنطلق فى غضون شهرين إلى ثلاثة، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال جيسون ميلر لـ"فوكس نيوز"، اليوم الأحد: إن "ترامب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعى بإطلاق منصته الخاصة فى غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد أن علقت منصات "تويتر" و"فيسبوك" وغيرهما من المواقع حساباته على أثر هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس". وأبلغ ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب لعام 2020، الشبكة بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعى بمنصة جديدة خاصة به من شأنها "إعادة تعريف اللعبة بالكامل". ولم يقدم ميلر مزيدا من التفاصيل، ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المسؤولين فى منظمة ترامب.

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