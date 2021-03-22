دوت الخليج :- اكد مصدر مطلع ان الاردن لديه منظومة صحية قوية ، ومستشفياتنا بخير . واضاف في تصريحات صحفية : اننا لم نصل صحيا الى مرحلة تحويل المدارس الى مستشفيات . من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أن الوزارة ستسخر جميع إمكاناتها لمحاربة الفيروس إذا لزم الأمر. وأكد أن وزارة الصحة لم تطلب رسميًّا من وزارة التربية استخدام المدارس كمستشفيات ميدانية. وكان مدير صحة الزرقاء خليل الرواحنة اقترح امس الجمعة، استغلال المدارس لاستيعاب مرضى فيروس كورونا المستجد من الحالات المتوسطة والخفيفة، وتزويد تلك المدارس بأسطوانات أكسجين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر : الاردن لديه منظومة صحية قوية ولم نصل لمرحلة تحويل المدارس الى مستشفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.