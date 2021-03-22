بريطانيا تعزز ترسانتها النووية لمواجهه الدفاع الصاروخى الروسى

وأوضح ووليس، اليوم الأحد: "واجبى فى الخدمة يكمن فى ضمان وجود وسائل فعالة للردع النووى بمراعاة ومتابعة ما تقوم به روسيا وباقى الدول".
وأضاف وزير الدفاع البريطانى: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا للاستثمارات المخصصة لقطاع الدفاع الصاروخى فى روسيا. تم هناك التخطيط لوضع وسائل جديدة للدفاع الصاروخى ونشرها. إذا كنا نريد أن نمتلك وسائل ردع فعالة فمن الضرورى أن تحظى بقدرة على تنفيذ مهماتها".
وأشار ووليس مع ذلك إلى أن الترسانات النووية البريطانية ستبقى صغيرة نسبيا مقارنة مع الفرنسية، فيما امتنع عن الرد على سؤال حول تكلفة هذا الإجراء، لكنه أوضح أن القيمة العامة لتدابير تحديث برنامج الردع النووى، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية والغواصات، ستبلغ حوالى مليون جنيه إسترلينى.
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