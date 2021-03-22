خطوات الحصول علي التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية 2021 وشروطه يسعى الكثير من المواطنين السعودين لمعرفة الشروط الجديدة للحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، وقد يصل مبلغ التمويل إلى 150 ألف ريال سعودي، ويساعد التمويل طبقة المواطنين الذين يمارسون الأعمال الحرة و ذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك سعيا لدعم العاطلين عن العمل و العاملين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال سعودي، وقد رفع البنك الحد الأعلى لراتب المقترض من 10 آلاف ريال سعودي إلى 12500 ريال سعودي، كما أن يعبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أحد أهم البنوك والذي يسعى دائما إلى خدمة المواطن السعودي وتقديم كافة الخدمات وذلك من أجل تلبية كافة متطلبات واحتياجات المواطن السعودي.

خطوات الحصول علي التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها للحصول علي تمويل من بنك التنمية الاجتماعية، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم المتقدم بالدخول الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. قم بالدخول إلي صفحة التقديم الإلكتروني. عليك بكتابة البيانات بشكل صحيح كرقم الهوية وتاريخ الميلاد. عليك الانتظار من تحقق البنك من البيانات المدخلة للمتقدم إنها سليمة لقاعدة البيانات في مركز المعلومات الوطني. قم بإكمال باقي البيانات لتقديم رقم الطلب للحصول علي التمويل. سوف يصلك إليك رسالة بها موعد لإرسال المستندات المطلوبة وذلك من خلال البريد السعودي. ستراجع البيانات والمستندات وفي حالة قبول سيحول قيمة القرض علي الحساب البنكي للعميل.

أن يكون عمر العميل لا يتجاوز 55 و عمر المقترض 70 سنه. ألا يتجاوز الدخل الشهري للعميل عن 12,500 ريال. يتم إدخال البيانات الخاصة بكافة أبناء الأسرة ، وفي حالة تجاوز عمر الذكور 24 عام أو حصل علي وظيفة حكومية أو تجوز لا يتم حسابة من أفرد الأسرة (تمويل الأسرة). يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر (تمويل الأسرة). أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثني من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة وذلك عند طلب التمويل ( تمويل الزواج). أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو أن تكون لديها جنسية أحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أما إذا كانت الزوجة تحمل جنسية آخري غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة على هذا الزواج ( تمويل الزواج). يقوم العميل بتقديم عقد النكاح الرسمي والمصدق عليه من المحكمة المختصة بشرط أن يكون هذا العقد لم يمضي علي تاريخ إصداره أكثر من سنتين (تمويل الزواج ). يشترط علي المتقدم للحصول علي التمويل ألا يقل مدة ملكيته للعقار سنه،وان كانت انتقال مليكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولي لابد من مدة لا تقل عن سنتين (تمويل الترميم). أن تكون مساحة الأرض المراد ترميمها لا تزيد عن 1000متر (تمويل الترميم). أن يكون مر علي بناء العقار فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات (تمويل الترميم). لا يجوز صرف التمويل لنفس العقار من البنك إلا بعد مرور فترة 8 سنوات ولا يقل عن ذلك (تمويل الترميم).

شروط الحصول علي التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعيةمنتجات التمويل الاجتماعي التي يشملها رفع الحد الأدنى

عرض بنك التنمية الاجتماعية أن العملاء الذين يتضمنهم حكم هذة اللائحة، هم الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 12.500 ريال سعودي، وتكون المنتجات التى أجري عليها التحديثات شملت منتجات تمويل الاجتماعي الأتية :

تمويل الزواج وهو يكون لمساعدة المقبلين على الزواج في ما عليهم من أعباء مالية. تمويل الأسرة ويكون مخصص لعائل الأسرة وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسرة الضرورية للمعيشة. تمويل الترميم وذلك يكون بهدف إعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة و الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.

والجدير بالذكر أن في وقت سابق من قبل بنك التنمية الاجتماعية منتج “نفاذ” كمنتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المستفيد ووضع شروط جديدة.