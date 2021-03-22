طريقة التقديم على الترقية فى مسار 1442 وشروط الحصول على الترقية فى النظام الجديد

التقديم على الترقية فى مسار 1442 والتي تكون من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة وتتعلق عملية التقديم على الترقية فى السلم الوظيفي من درجة إلى درجة حسب قانون العمل السعودي ويسعى الكثير من موظفي الحكومة فى المملكة للتقديم على الترقية من أجل زيادة الراتب والمكانة الوظيفية والارتقاء فى الوظيفة حيث سيستهدف المقال خطوات التقديم على الترقية فى منصة مسار الإلكترونية وسنتطرق فى المقال بنود نظام الترقية الجديد وشروط الحصول على الترقية من خلال منصة مسار.

خطوات التقديم على الترقيات فى منصة مسار فى نظام الترقيات الجديد

نظام الترقيات الجديد وسعى الجميع فى التقديم على الترقية فى منصة مسار مع تعديلات قوانين العمل وقانون الترقيات الجديد واليكم طريقة الحصول على الترقية فى النظام الجديد:

إتاحة التقديم للموظفين الذين تضمن القائمة التي تصدر من إدارة شئون الموظفين أسماءهم فقط.

إلزام المؤسسة بإصدار لائحة سنوية تحتوى على أسماء الموظفين المستحقين للترقية.

شرط موافقة مدير المصلحة على القائمة الخاصة بمستحقي الترقية والتي تصدرها إدارة الشئون البشرية بالمؤسسة.

تخضع تلك القائمة لاختبار مفاضلة بين الأسماء فى القائمة للموظفين الأحق بالحصول على الترقية.

وضع معيار لأحقية الموظف فى الحصول على الترقية وتقييم أداء الموظف طوال العام وتتم عملية الاختيار أيضاً وفق الأقدمية والأكثر خبرة.

تتم الموافقة على الترقيات التي تم التقديم عليها فى مسار بعد صدور أمر ملكي باعتمادها صادر من الديوان الملكي السعودي.

لا يعتد بالترقية إلا بعد أن يتم إصدار الأمر السامي بقبول الترقية.

فى حالة عدم استلام الموظف لمهام الوظيفة بعد الترقية فى خلال ثلاثون يوماً يتم سحب الترقية.

كيفية التقديم على الترقية فى مسار 1442

طريقة التقديم على الترقية فى منصة مسار يتم بشكل إلكتروني سنتناول شرحة فى السطور التالية لتسهيل خطوات التقديم على الترقية فى مسار للموظفين: