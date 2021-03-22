بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومطلوبين

دوت الخليج:- شهدت بلدة بريتال اللبنانية، التي تقع في محافظة البقاع، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، وذلك خلال محاولة الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين.
وبحسب المعلومات فإن العملية تزامنت مع تحليق مروحي للجيش، أدت إلى توقيف خمسة من المطلوبين وإصابة عدد من المطلوبين الآخرين بجراح خطيرة، كما أصيب عنصران من الجيش، وتم نقل جميع الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
وعزز الجيش من وجوده في تلك المنطقة ويعمل على تسيير دوريات مؤللة.
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية
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