بالفيديو.. التحالف يدمر ورش "الصواريخ الحوثية"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأحد، أنه دمر عددا من الورش التابعة لميليشيات الحوثي، التي يتم بها تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات من دون طيار، بمعسكر سلاح الصيانة في صنعاء.

وقال التحالف إن العمليه "تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك، وحمايه المدنيين من الهجمات العدائية". وأكد على أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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