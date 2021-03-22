الجيش اليمنى ينجح فى تحرير منطقة الأحكوم جنوب محافظة تعز

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن "قوات الجيش اليمنى حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب، والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثى الانقلابية وكبدتها خسائر فادحة". وأضاف المصدر أن"مليشيا الحوثى الانقلابية كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات".. مشيراً إلى أن عملية التحرير تأتى ضمن عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز لاستكمال خطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً إلى الراهدة فى محافظة تعز.

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