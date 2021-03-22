البرازيل تسجل أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 47.774 إصابة جديدة و 1.290 وفاة بفيروس كورونا المستجد.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 47.774 إصابة جديدة و 1.290 وفاة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 11.998.233 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالى للوفيات 294.042 وفاة.

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