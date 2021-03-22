نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 ، يبحث العديد من الطلاب والطالبات المرحلة الثانوية الأولي والثانية علي نتيجة الترم الأول لعام 2021 ، بعد أن قاموا بإنهاء امتحانات الترم الأول على أجهزة التابلت الإلكتروني منذ 11 مارس الماضي في ظل إجراءات وقائية بسبب فيروس كورونا المستجد ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كيفية التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة فور ظهورها .

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول

وقد أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لعام 2021 ، بعد الإنهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بالإضافة إلى رصد درجات الطلاب ، وأعلن أن الإثنين الموافق 22 مارس الجاري سوف يتم ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الساعة 12 ظهراً ، ونتيجة الصف الأول الثانوي الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة عبر موقع بوابة الثانوية العامه .

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة باستخدام رابط مباشر من موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم وكود الطالب كل ما عليكم إتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلي الموقع الرسمي بوابة الثانوية العامه .

اختر الضغط علي الصف الثانوي التابع له .

تسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل كود الطالب .

تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقم .

قم بالضغط على عرض النتيجة وستظهر النتيجة مباشراً .

وقد أوضح أولياء الأمور مدي إعجابهم الشديد من تطبيق النظام الإلكتروني الذي سهل على الطلاب استكمال دراستهم في المنزل ، حرصا على صحة أبناءهم ، ونظراً للضغط الهائل على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي قد تجدون صعوبة في الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم ، فيجب عليكم الانتظار قليلاً والدخول في وقت لاحق ، أو إعادة تحميل الصفحة مرة أخري .