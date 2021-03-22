نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 ، يبحث العديد من الطلاب والطالبات المرحلة الثانوية الأولي والثانية علي نتيجة الترم الأول لعام 2021 ، بعد أن قاموا بإنهاء امتحانات الترم الأول على أجهزة التابلت الإلكتروني منذ 11 مارس الماضي في ظل إجراءات وقائية بسبب فيروس كورونا المستجد ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كيفية التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة فور ظهورها .الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول
وقد أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لعام 2021 ، بعد الإنهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بالإضافة إلى رصد درجات الطلاب ، وأعلن أن الإثنين الموافق 22 مارس الجاري سوف يتم ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الساعة 12 ظهراً ، ونتيجة الصف الأول الثانوي الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة عبر موقع بوابة الثانوية العامه .رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021
يمكنكم الاستعلام عن النتيجة باستخدام رابط مباشر من موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم وكود الطالب كل ما عليكم إتباع الخطوات الآتية :
- الدخول إلي الموقع الرسمي بوابة الثانوية العامه .
- اختر الضغط علي الصف الثانوي التابع له .
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل كود الطالب .
- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقم .
- قم بالضغط على عرض النتيجة وستظهر النتيجة مباشراً .
وقد أوضح أولياء الأمور مدي إعجابهم الشديد من تطبيق النظام الإلكتروني الذي سهل على الطلاب استكمال دراستهم في المنزل ، حرصا على صحة أبناءهم ، ونظراً للضغط الهائل على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي قد تجدون صعوبة في الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم ، فيجب عليكم الانتظار قليلاً والدخول في وقت لاحق ، أو إعادة تحميل الصفحة مرة أخري .
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نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 ، يبحث العديد من الطلاب والطالبات المرحلة الثانوية الأولي والثانية علي نتيجة الترم الأول لعام 2021 ، بعد أن قاموا بإنهاء امتحانات الترم الأول على أجهزة التابلت الإلكتروني منذ 11 مارس الماضي في ظل إجراءات وقائية بسبب فيروس كورونا المستجد ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كيفية التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة فور ظهورها .الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول
وقد أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لعام 2021 ، بعد الإنهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بالإضافة إلى رصد درجات الطلاب ، وأعلن أن الإثنين الموافق 22 مارس الجاري سوف يتم ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الساعة 12 ظهراً ، ونتيجة الصف الأول الثانوي الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة عبر موقع بوابة الثانوية العامه .رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021
يمكنكم الاستعلام عن النتيجة باستخدام رابط مباشر من موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم وكود الطالب كل ما عليكم إتباع الخطوات الآتية :
- الدخول إلي الموقع الرسمي بوابة الثانوية العامه .
- اختر الضغط علي الصف الثانوي التابع له .
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل كود الطالب .
- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقم .
- قم بالضغط على عرض النتيجة وستظهر النتيجة مباشراً .
وقد أوضح أولياء الأمور مدي إعجابهم الشديد من تطبيق النظام الإلكتروني الذي سهل على الطلاب استكمال دراستهم في المنزل ، حرصا على صحة أبناءهم ، ونظراً للضغط الهائل على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي قد تجدون صعوبة في الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم ، فيجب عليكم الانتظار قليلاً والدخول في وقت لاحق ، أو إعادة تحميل الصفحة مرة أخري .
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