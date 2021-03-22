موريتانيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أعلنت موريتانيا، الأحد، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد قطيعة دامت 4 سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان نشرته الأحد وكالة الأنباء الرسمية: "بعد اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".
وأتى هذا الإعلان في أعقاب لقاء في الدوحة، الأحد، بين وزيري الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
واشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على "إعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال".
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