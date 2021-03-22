الصحة العالمية تكشف وضع توزيع لقاحات كورونا فى إقليم شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط عن وصول اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" والـمقدمة من مرفق كوفاكس إلى أفغانستان وجيبوتى والأردن وفلسطين وتونس والصومال والسودان، حيث زادت الجرعات المقدَّمة على 1.9 مليون جرعة.





وأكد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى بيان اليوم أن الأيام المقبلة ستشهد وصول المزيد من الدفعات إلى بلدان أخرى، وذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه جائحة كوفيد-19 تؤثر على حياة الناس فى إقليم شرق المتوسط.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظرى "بعد عام من إعلان كوفيد-19 جائحةً عالميةً، يسرنا أن نرى أن اللقاحات قد أصبحت الآن أداة حقيقية وحاضرة فى معركتنا مع كوفيد-19، وهو ما يدعم جهودنا التاريخية لإنهاء هذه الجائحة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 19 بلدًا فى إقليم شرق المتوسط شرعت فى التطعيم ضد كوفيد-19، وأعطت هذه البلدان ما يزيد على 16 مليون جرعة واستهدفت الفئات المعرضة للخطر الشديد، ساعيةً إلى تغطية 20% من سكانها.

وأضاف المنظرى "ندعو البلدان إلى التوحُّد تحت شعار الإنصاف فى الحصول على اللقاحات، بوصفها أداةً فعالةً فى الحرب مع هذه الجائحة"، مضيفا: «ومع ذلك، ينبغى أن يعلم الجميع أن اللقاحات وحدها لن تستطيع إنهاء الجائحة".

وشدد الدكتور المنظرى على "ضرورة أن تواصل البلدان فرض تدابير الصحة العامة التى ثبتت فعاليتها مثل التباعد البدنى وارتداء الكمامات وضمان التهوية الكافية، والالتزام بهذه التدابير".

ونوهت المنظمة إلى وجود تحديات عديدة تقف فى وجه نشر اللقاحات فى الإقليم، منها تردُّد عموم الناس فى أخذها، والإجحافات الكبيرة المتزامنة مع نشرها، والنقص الحاد فى الإمداد وسط ارتفاع مستوى الطلب والقضايا اللوجستية المتصلة بتخزين بعض اللقاحات فى سلسلة التبريد، خاصة عند وصول المزيد من دفعات اللقاحات.

وحث المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط البلدان على إذكاء الوعى بالحصول على اللقاحات، والتصدى للمعلومات المغلوطة، وضمان عدم إغفال الفئات الضعيفة عند وضع الخطط الوطنية لنشر اللقاحات.

وأكد الدكتور المنظرى أنه "للتغلب على هذا الفيروس، يجب علينا، على وجه عاجل، أن ننشر الحقائق والعلم، وأن نحد من الهلع والخوف، وكلما زادت أعداد الأشخاص الذين يحصلون على اللقاحات، زادت فعالية اللقاحات فى إبطاء انتشار الفيروس، وخفض معدلات الإصابة به، وحماية المجتمع بأسره".