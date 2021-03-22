إصابة رجال شرطة فى بريستول ببريطانيا إثر مشادات مع متظاهرين

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المحتجين هاجموا مراكز شرطة وأحرقوا عددا من سيارات رجال الأمن، بعد الكشف عن خطط الحكومة منح الشرطة صلاحيات جديدة لردع منتهكى إجراءات الغلق. وقال رجال أمن إنهم تعرضوا للرشق بألعاب نارية، فيما تم نقل عناصر منهم إلى مستشفيات مدينة بريستول بعد أن عانوا من كسور فى العظام والأضلع. وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر متظاهرين يهشمون نوافذ مركز الشرطة الرئيسى فى بريستول.

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