رابط حجز موعد جمعية تعاونية في دولة الكويت

قررت الحكومة في الكويت فرض حظر تجول لمدة شهر كامل بجميع أنحاء البلاد وذلك لتجنب انتشار وباء كوفيد 19 ومنعاً لزيادة الأعداد المصابة بالوباء وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين بالكويت تم فرض حظر التجول حيث تم تطبيقه يوم السابع عشر من شهر مارس الجاري ويستمر حتي السابع عشر من شهر أبريل حيث يبدأ الحظر من الساعة الخامسة مساءاً حتي الساعة الخامسة صباحاً وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالكويت عن إمكانية حجز موعد الكترونياً للذهاب إلى الجمعية التعاونية لشراء السلع الغذائية وكافة المستلزمات وأكدت الوزارة على ضرورة حجز الموعد قبل الذهاب وذلك تجنباً للإزدحام وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في البلاد.

رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت

هناك عدد من الخطوات يجب القيام بها لكي يتم حجز موعد بالجمعية التعاونية لشراء المستلزمات والسلع وجاءت تلك الخطوات كما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.

يتم الصغط على حجز موعد الجمعية التعاونية.

يتوجب عليك توضيح سبب الحجز.

قم باختيار وتحديد الموعد الذي يناسبك.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها.

بعد ذلك قم بالضغط على تأكيد حجز موعد الجمعية.

قم بطباعة الباركود الخاص بعملية الحجز التي قمت بها.

سوف تتلقي رسالة عبر رقم جوالك تؤكد نجاح عملية الحجز الذي قمت بها من أجل الذهاب إلى الجمعية التعاونية كما دعت السلطات جميع المواطنين والمقيمين بالكويت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للعمل على منع انتشار الفيرس ولتجنب تطبيق العقوبات حيث أن المخالفين لتلك التعليمات والإجراءات الوقائية سوف يتم تطبيق عقوبة عليهم حيث تأتي تلك الإجراءات من ضمن خطة الحكومة والجهات المختصة في السيطرة على الوضع بالبلاد وذلك منعاً لزيادة الأعداد المصابة بالفيروس.