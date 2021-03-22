نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتخذ العراق قرارا تاريخيا بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة دخول العراق ، واليوم ، الأحد ، يعتقد البعض أن هذا قرار جريء للغاية، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المهنا بأن الحكومة قررت منح تأشيرات دخول لمواطني 37 دولة ، دون الحاجة إلى تأشيرات دخول، وأضاف المهنا في تصريح أوردته “السومرية نيوز” في العراق أن هذا القرار جريء للغاية لأنه يمكن أن يحفز الاستثمار.

إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة دخول العراق

وقال المهنا إن هذا القرار لتحفيز الاستثمار وسينفذ في مارس الجاري، يشمل القرار الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا على جميع المسافرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد 19.

وأضاف: “يشمل هذا القرار رجال الأعمال والشركات الدائمين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي ، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسويسرا مقابل دفع رسوم تأشيرة دخول قدرها 75 دولارًا أمريكيًا لشهرين . ”

وتابع المهنا: “الأشخاص المعنيون بهذا القرار سيلتزمون بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالهيئة العليا للصحة والسلامة ويجب فحصهم من سلامتهم من الاصابة بكورونا”.

يسعى العراق إلى استقطاب المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى أراضيهم من خلال إعفاء مواطني بعض الدول منتأشيرة دخول أراضيهم ، لأن تأشيرات الدخول إلى الأراضي العراقية تتطلب وقتا طويلا للموافقة عليها وفي كثير من الحالات قد لا تصدر.

ولق أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم ، أنها ستعفي مواطني 37 دولة من دخول العراق ، ويعتبر هذا القرار دافع لـ «تحفيز الاستثمار».

والعراقهو البلد العربي الذي يعد ثاني أكبر منتج في أوبك ويعتمد على صادرات النفط لتحصيل كل دخل الدولة تقريبا، تأثر العراق بشدة بانخفاض أسعار النفط الخام العام الماضي وواجه صعوبات في دفع أجور العاملين في القطاع العام، لذا فإن قرار الاعفاء من التأشيرة جاء كأحد الحلول المقترحة لانعاش حركة الاستثمار والاقتصاد في العراق.