شروط التقديم في وظائف الأمن العام 1442 للرجال وطريقة تسجيل البيانات saudi jobs

نعرض لكم رابط التقديم في وظائف الأمن العام في السعودية والتي تم الإعلان عنها مؤخرا ويمكن للمهتمين من الشباب التقدم بكل سهولة، وسنقدم لهم في هذا المقام بعض التفاصيل عن مسابقة تقديم الأمن العام لعام ١٤٤٢ هجرية، وأن التقديم سيكون من خلال عبر منصة أبشر، وهى وظائف للرجال للعمل في الأمن العام برتبة جندي، وسيكون التقديم عبر منصة أبشر ومن الآن أصبح متاح الدخول على تلك المنصة والتقديم حيث تم فتح باب تلقي الطلبات والقبول والتسجيل في مسابقة الأمن العام لعام ١٤٤٢ في المملكة العربية السعودية.

بينت مديريات الأمن المتمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية الخاص بالشؤون العسكرية عن إعلانها عن فتح باب التسجيل والقبول في الأمن العام للرجال برتبة جندي وذلك من خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة وذلك بعد التأكد من توفر كافة الشروط التي أعلن عنها ولا يتم القبول إلا بعد التأكد منها وهي كالآتي:

أن يكون الراغب في الحصول على الوظيفة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون سعودي المنشأ، ويستثنى من ذلك المتقدم الذي نشأ مع والده أثناء خدمته خارج الدولة.

أن يكون حسن السير والسلوك، وذو سمعة حسنة.

ألا يكون قد سبق له التعيين في وظائف تخضع للخدمة العسكرية.

أن يكون لائق الوزن والطول، وفقًا للائحة والكشف الطبي.

أن يكون الراغب في الحصول على الوظيفة ليس متزوج من سيدة غير سعودية.

أجرى كافة الاختبارات المقررة لذلك.

تقديم ما يفيد معادلة الشهادة أن كان حاصلًا عليها من خارج المملكة.

ميعاد التقديم للالتحاق بوظائف الأمن العام برتبة جندي المقررة لعام ١٤٤٢ سيتم البدء في تلقي طلبات القبول والتسجيل بدءًا من يوم السبت الموافق ٧/ ٨/ ١٤٤٢، على أن يكون متاح لتلقي الطلبات والتسجيل حتى تاريخ انتهاء ميعاد التقديم المقرر في يوم الخميس ١٢/ ٨/ ١٤٤٢، وبعد تقديم الطلب سوف يقوم المسؤولين بفحصه للتأكد من توفر كافة الشروط بالمتقدم ثم يتم التواصل مع المقبولين لاستكمال باقي الإجراءات.