جدول التقويم الدراسي في السعودية 1442 وموعد بدء اختبارات نهاية العام الدراسي

تزايدت عمليات البحث عن التقويم الدراسي في السعودية 1442 بالإضافة إلى مواعيد الاختبارات النهائية بمختلف المراحل الدراسية داخل المملكة للعام الدراسي ٢٠٢١، وذلك بعد العديد من التوقفات التي شهدها العام الدراسي الحالي وذلك بسبب الأحوال الصحية التي يشهدها العالم أجمع، من انتشار للفيروسات والتي تنتقل من خلال التجمعات، لذلك فإنه حرصا من الحكومة السعودية فقد قررت وزارة التعليم تعطيل الدراسة بناءا على توجيهات وزارة الصحة ثم عادت من خلال نظام التعليم عن بعد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت مسبق عن مواعيد تقويم الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، حيث تم بيان بدء الدراسة ومواعيد الاختبارات ومواعيد وعدد العطلات الرسمية الموجودة في ذلك العام إلى مواعيد بدء الاحترازية ومواعيد انتهائها وبدء الدراسة، إلى غير ذلك من خطة العام الدراسي والتي جاءت كما هي في النقاط التالية:

عودة الطالب للدراسة في الفصل الدراسي الثاني على أن تبدأ ٤/ ٦/ ١٤٤٢.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم ١٧/ ٩ /١٤٤٢.

موعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك يوم ٦/ ١٠ / ١٤٤٢.

البدء في اختبارات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني في موعد ١١/ ١٠ /١٤٤٢.

البدء في إجازة نهاية العام ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٢.

مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي

في ظل انتشار بعض الأخبار التي ترددت في مضمونها أن الاختبارات النهائية للعام الدراسي ١٤٤٢ قد قرر تقديمها وإجرائها قبل حلول شهر رمضان الكريم، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم الإعلان عن أي أخبار موثقة من قبل وزارة التعليم تفيد بذلك، رغم أن قدمت العديد من المطالبات من قبل أولياء الأمور والطلاب ترغب في تقديم مواعيد الاختبارات لإجرائها قبل بدء شهر رمضان المعظم حتى يتم التفرغ للعبادة والصيام في شهر رمضان والابتعاد عن جو التوتر والقلق والمذاكرة الذي يصاحب إجراء الاختبارات خاصة في شهر رمضان حتى أصبحت تلك المطالبات رأى عام وجمهوري.