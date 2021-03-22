نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1442 شرح رفع المستندات بموقع noor

نظام نور في ظل التطور الذي شهدته العالم في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تسير كافة الدول لتعميم الرقمنة والاعتماد عليها في كافة أمور الدولة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد اتجهت الدول لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحد من التجمعات حتى لا تكون مناخ لانتشار العدوى بين الأفراد، فاتجهت أغلب وزارات التعليم في الدول إلى التعليم عن بعد أو عبر الإنترنت وأطلقت مجموعة من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية التي تخدم الطلاب والعملية التعليمية وتقدم لهم كافة ما يرغبون في الحصول عليه من معلومات وأجوبة على واستفساراتهم بشأن العملية التعليمية، ولا يختلف الحال كثيرا عن المملكة العربية السعودية حيث قامت بإطلاق مجموعة من المنصات والمواقع التعليمية لإتمام العملية التعليمية عن بعد، ومن أشهر تلك المواقع التي عملت على إطلاقها وزارة التعليم السعودية هى منصة نظام نور التعليمي، والذي يقدم العديد من الخدمات الطلابية والمدرسية.

ويعد نظام نور هو واحد من أهم الأنظمة التي قد تم إنشائها في خلال السنوات الأخيرة حيث أنه يقوم بخدمة الطلبة إلكترونياً بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات دون التوجه إلى المدارس أو الوزارة في عمليات حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين.

خدمات نظام نور الإلكتروني

يمكن من خلال نظام نور الآن تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد، وقد تم البدء حاليا فى قبول طلبات التسجيل لجميع الطلاب المستجدين سواء السعوديين أو من الجنسيات المقيمة داخل المملكة، وسوف يتم التسجيل عبر رابط نظام نور من خلال دخول ولى الأمر إلى الموقع.

طريقة تسجيل طلاب جدد

لتسجيل طلاب حدد للعام الدراسي المقبل فقط اتبع ما يلي :

الدخول على رابط نظام نور التعليمي هنا.

اضغط أيقونة تسجيل دخول.

إدخال رقم هويتك الوطنية.

اكتب اسم الطالب كاملا.

اكتب تاريخ ميلاد الطالب.

أدخل صلة القرابة

أرفق كافة أوراق وبيانات الطالب المستجد

اضغط تسجيل طالب جديد.

ويمكن لجميع أولياء الأمور والطلاب الان الاستعلام عن كيفية التسجيل في العام الدراسي الجديد للطلاب من خلال الخطوات التي وضحناها للجميع في أعلى المقالة بالإضافة إلى اتباع الرابط الرسمي لموقع نور التعليمي للدخول إلى جميع التفاصيل والخدمات المتاحة من نظام نور في المملكة العربية السعودية.