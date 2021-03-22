رابط استخراج نتائج الأمن العام 1442 للرجال عبر أبشر توظيف وموعد الإعلان عن القبول

نتائج الأمن العام 1442 التي تم الإعلان من قبل عن الحاجة لشغل وظائف جندي وجندي أول بوزارة الداخلية السعودية للرجال، وكانت الشروط مقدمة عبر منصة ابشر للتوظيف وقد قام الآلاف من الذين تنطبق عليهم شروط العمل بالتقديم في الفترة المقررة لذلك، وبعد الانتهاء من التقديم يترقب الجميع موعد الإعلان عن نتائج قبول وظائف الأمن العام للرجال عبر المنصة الإلكترونية أبشر.

وزارة الداخلية السعودية

وظائف الأمن العام (رجال)

هي إحدى الوظائف الهامة لدى وزارة الداخلية السعودية والتي تهتم بتوفير الأمن والأمان بالوطن من حيث الانتشار على الحدود أو الأمن البيئي أو أمن الحجاج والمعتمرين وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، وتم إطلاق الإعلان عن طلب شغل وظائف لدى وزارة الداخلية السعودية منذ فترة قليلة، وتم تحديد 20 مارس 2021 – 8 شعبان 1442 موعد بداية التقديم عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية للتقديم، على أن ينتهي التقديم في 25 مارس 2021 – 22 شعبان 1442 الخميس، على أن يبدا البحث عن نتائج قبول وظائف الأمن العام في هذا الوقت، ويتم الإعلان عنها عبر منصة أبشر الإلكترونية بالبيانات الشخصية للمستخدمين.

يكون المتقدم في البداية سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوجا من أجنبية

لا يقل طول الرجل على 168 سنتيمتر.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أو ما يعادلها.

ألا يكون تم الحكم عليه من قبل في قضايا أخلاقية وان يكون حسن السير والسلوك.

من الهام أن لا يكون سبق له التقدم والقبول في وظيفة عسكرية.

يجب اجتياز اختبارات العمل بالأمن العام.

يتم الدخول أولا عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف. يتم تحديد خيار استخدام الأفراد أو المؤسسات (الأفراد). يتم تحديد الوظائف المتاحة (وظيفة الأمن العام).. يقوم المستخدم بكتابة بياناته جميعا. تظهر نتائج القبول أو الرفض.

شروط قبول وظائف الأمن العامالاستعلام عن نتائج الأمن العام