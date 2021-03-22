موعد نزول الراتب شهر مارس 1442 في السعودية والاستعلام عن رواتب المتقاعدين

شهدت محركات البحث خلال الأيام الماضية الكثير من التساؤلات عن مواعيد نزول الرواتب خلال شهر مارس الجاري الخاص بالموظفين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين الجديدة لهذا الشهر وذلك رغبة من المستفيدين في تلبية حاجاتهم الأساسية وتوفير السلع الأساسية اللازمة المعيشة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان وتوفير السلع والحاجات التي تلزمهم في شهر رمضان لأنه مع الصيام يصعب التسوق وجلب حاجاتهم نظرًا المشقة الصوم وحتى يتفرغوا لعبادة الله في أقدس شهر من شهور العام وهو شهر رمضان الكريم.

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد إصدار الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، حيث قامت بتحديد وتعيين يوم معين لصرف الرواتب الخاصة والمستفيدين من معاش المتقاعدين وذلك تفسيرا وتسهيلات عليهم وعدم انتشار التساؤلات الخاصة بمواعيد صرف الراتب، حيث جعلته محددًا في يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي، حيث في هذا اليوم يتم صرف الرواتب للمتقاعدين، وفي حالة مصادفة هذا اليوم ليوم عاملة أو إجازة رسمية فإن السلطات في المملكة تؤجل الصرف إلى أقرب يوم عمل.

على الرغم من موعد صرف الراتب محدد مسبقًا في كل شهر، إلا أنه يمكن المستفيدين من معاش التقاعد الاستعلام عن مواعيد صرف والحصول على إجابات التي تدور في أذهانهم بشأن معاش التقاعد بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى الذهاب لجهة معينة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط مؤسسة التقاعد

تسجيل الدخول على هذا الموقع.

أن يختار كلمة تسوية الراتب من بين الخيارات المتاحة.

على المستخدم إدخال رقم الهوية.

بالضغط على كلمة استعلام.

وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن كافة الأمور الخاصة بصرف الرواتب وإيداعها في حسابات المواطنين.