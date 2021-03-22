مقتل 22 شخصا فى هجمات على قرية بالنيجر

جدة - نرمين السيد - وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابرى التى تتاخم مالى وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمنى للوكالة إن "مسلحين من تنظيم داعش الإرهابى شنوا الهجمات"، فى حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها. وينشط الفرع المحلى التابع لتنظيم "داعش" فى المنطقة، وألقى عليه بالمسؤولية فى هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود. وفى 15 مارس الحالى، أعلن مفوض الأمن بولاية كادونا النيجيرية، صموئيل أروان، أن مسلحين خطفوا تلاميذ ومدرسين فى مدرسة ابتدائية فى الولاية بشمال غرب البلاد. وتعتبر عملية الخطف هذه، خامس عملية اختطاف جماعى للمدارس منذ ديسمبر فى البلاد.

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