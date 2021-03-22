صور .. إصابة اثنين من الشرطة فى احتجاجات غرب بريطانيا

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وكان الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا أمس الأحد فى وسط المدينة، متجاهلين القيود التى فرضتها الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، للاحتجاج على مشروع قانون حكومى فى البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات فى الشوارع.
وقالت القوة المحلية إن المظاهرة بدأت سلميا لكن تحولت فيما بعد إلى قيام أقلية صغيرة بأعمال عنف، فيما أكدت وزيرة الداخلية بريتى باتيل، على "تويتر"، إن ما حدث فى بريستول غير مقبول.
فيما نُقل اثنان من أفراد الشرطة إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر فى الذراع والآخر بكسر فى الضلوع، بينما تعرض آخرون لعنف وسباب كما تعرض الجزء الخارجى من مركز للشرطة فى وسط المدينة للتخريب.
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