المكسيك تعلن إمكانية تطوير لقاحها المضاد لكورونا بحلول نهاية هذا العام

جدة - نرمين السيد - وجاء إعلان الوزير خلال اجتماع للمجلس الوطنى للصحة يوم الأحد، وفقا لبيان وزارة الصحة.
واعتبر ألكوسر التطعيم من أهم أدوات مكافحة الوباء والتغلب على عواقبه الاقتصادية.
ووفقا لتقديرات تقريبية للسلطات، فقد أصيب أكثر من 2.38 مليون شخص بفيروس كورونا فى المكسيك منذ نهاية فبراير 2020، فيما توفى 197.827 مصابا بالفيروس، وتعافى أكثر من 1.73 مليون مريض.
ومنذ نهاية ديسمبر 2020، استخدمت السلطات المكسيكية أكثر من 5.45 مليون جرعة من اللقاحات من مختلف الشركات المصنعة لحماية العاملين فى مجال الرعاية الصحية وكبار السن.
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