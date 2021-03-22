قالت الشرطة البريطانية، إن شرطيين أصيبا بجروح خطيرة وأضرمت النار في سيارتي شرطة على الأقل في مدينة بريستول بجنوب غرب إنجلترا خلال أعمال عنف بعد احتجاج سلمي.
واحتشد آلاف المتظاهرين يوم الأحد في وسط المدينة ، متجاهلين قيود كوفيد -19 ، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.
وقالت القوة المحلية، إن المظاهرة بدأت سلميا لكن تحولت فيما بعد إلى قيام أقلية صغيرة بأعمال عنف.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على تويتر، إن ما حدث في بريستول غير مقبول.
وأضافت: “لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية.
“أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا. أتعاطف مع الشرطيين المصابين”.
ونقل اثنان من أفراد الشرطة إلى المستشفى ، أحدهما مصاب بكسر في الذراع والآخر بكسر في الضلوع ، فيما تعرض آخرون لعنف وسباب كما تعرض الجزء الخارجي من مركز للشرطة في وسط المدينة للتخريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة شرطيين خلال احتجاج في بريستول البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.