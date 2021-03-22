اليابان تتهم أمريكيين بمساعدة كارلوس غصن على الهروب

جدة - نرمين السيد - اتهم الادعاء العام فى اليابان أمريكيًا وابنه بمساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، على الهروب من اليابان، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الإثنين.





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