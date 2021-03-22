جدة - نرمين السيد - وقالت "اللجنة"، فى بيان لها، إن جميع الإصابات قادمة من الخارج، حيث لم يتم تسجيل أى إصابات محلية، أو أى حالات وفاة بسبب كورونا.
فيما تم تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض من الخارج، وفى الوقت نفسه، يخضع 235 مريضًا بدون أعراض، للمراقبة الطبية.
وارتفع العدد الإجمالى لـ حالات فيروس كورونا المؤكدة فى البر الرئيس الصينى إلى 90.106 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4.636 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين : صفر إصابات بـ كورونا فى الداخل .. و7 حالات من الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.