الصين : صفر إصابات بـ كورونا فى الداخل .. و7 حالات من الخارج

جدة - نرمين السيد - وقالت "اللجنة"، فى بيان لها، إن جميع الإصابات قادمة من الخارج، حيث لم يتم تسجيل أى إصابات محلية، أو أى حالات وفاة بسبب كورونا.

فيما تم تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض من الخارج، وفى الوقت نفسه، يخضع 235 مريضًا بدون أعراض، للمراقبة الطبية.

وارتفع العدد الإجمالى لـ حالات فيروس كورونا المؤكدة فى البر الرئيس الصينى إلى 90.106 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4.636 حالة وفاة.