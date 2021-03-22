محمد صلاح ينفي شائعات هروبه بصورة.. وقرار لمباراة جزر القمر

أعلن محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي، وصوله القاهرة مساء الأحد للانضمام لمعسكر منتخب بلاده المقبل، بنشره صورة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلًا إياها بعلم مصر لينفي ما تردد من شائعات عن تهربه من تمثيل بلاده في تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكيني الخميس المقبل الموافق 25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات أمم إفريقيا المقبلة؛ قبل أن يلتقي نظيره جزر القمر ضمن منافسات الجولة 6 من التصفيات ذاتها يوم 29 من الشهر الجاري.

وأشار مصدر مسؤول بالجهاز الفني لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إلى أن محمد صلاح سيلتحق بمعسكر المنتخب بعد نتيجة المسحة الطبية التي سيخضع لها للكشف عن سلامته من فيروس كورونا.

وحال مشاركة محمد صلاح مع منتخب بلاده في المباراتين المقبلتين؛ ستكون هذه هي المرة الأولى التي يُشارك بها بقميص بلاده تحت قيادة المدير الفني الوطني، حسام البدري الذي تم تعيينه خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته في يوليو 2019؛ لخروجه من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي كانت تستضيفها مصر.

المحترف المصري في ليفربول غاب عن مباراتي الجولة الأولى والثانية أمام كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بسبب الإصابة، كما غاب عن مباراتي منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وهو ما سيجعل مشاركته في مباراة كينيا أو جزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات بجانب كونها الأولى تحت قيادة المدير الفني حسام بدري ستكون الأولى له منذ ظهوره مع الفراعنة في 6 يوليو 2019 أمام جنوب إفريقيا والتي انتهت بهزيمة بلاده بهدف وخروجه من دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2019.

الناقد الرياضي المتخصص في شؤون اتحاد الكرة المصري ومنتخب كرة القدم، أحمد عبدالباسط، يُشير إلى أن محمد صلاح لا يتهرب من المشاركة مع المنتخب تحت قيادة حسام البدري، كما يُردد البعض.

وقال عبدالباسط لموقع "دوت الخليج" إن "خلال فترة قيادة البدري للمنتخب الوطني لم يكن هناك فرصة لانضمام صلاح فتم إلغاء معسكرين وتعرض بعدها للإصابة في مناسبتين" مشددا على أن "صلاح يحب التواجد بصفوف المنتخب".

وأضاف النقاد الرياضي المصري أنه في حال فوز منتخب مصر في مباراته الأولى أمام كينيا فسيضمن التأهل ولن يدفع الجهاز الفني بمحمد صلاح في مباراة جزر القمر وربما يتواجد في جزء من المباراة تجنباً لإرهاق اللاعب المحترف في صفوف ليفربول وسيجرب المدرب لاعبين آخرين في مركزه خلال المباراة.

وأتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتنويه إلى أن صلاح لم يضع مطالب محددة يرغب بها في معسكر المنتخب، قائلاً: "صلاح وصل كالعادة من صالة كبار الزوار وكان في استقباله أفراد الحراسة وغادر المطار من مخرج بعيد عن الجمهور ووسائل الإعلام وهو نظام مُتبع معه بعد أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة".