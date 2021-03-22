الإمارات تطلق استراتيجية صناعية جديدة لمدة 10 أعوام

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، الاثنين، إطلاق استراتيجيتها التي تحمل اسم "مشروع 300 مليار"، مؤكدة أنها برنامج وطني شامل يهدف إلى النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت الوزارة في وثيقة أبرزت فيها رسائل الاستراتيجية إنها تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الإمارات إلى 300 مليار درهم ( خلال 10 سنوات)، ورفع اإلنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأوضحت أن هناك 4 أهداف رئيسية لاستراتيجية الوزارة هي: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وحفيز االبتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في األنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتعتمد استراتيجية الوزارة على ركائز أساسية تشمل: نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المواصفات والمقاييس، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وتسريع تطوير الصناعة المتقدمة.

وتتضمن االستراتيجية الجديدة تتضمن 17 مبادرة نوعية ومحورية تهدف لتحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة بحلول عام 2031.

والاستراتيجية تبني على المزايا التنافسية للدولة والتي تشمل: وجهة مثالية للعيش واالستثمار، وبيئة أعمال جاذبة، ومحور عالمي للتدفق التجاري والخدمات اللوجستية، وبنية تحتية عالمية المستوى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتوفر المواد الخام، ومزود موثوق لموارد الطاقة.

وإطلاق استراتيجية الوزارة يعكس اهتمام القيادة في دولة الإمارات بالقطاع الصناعي وحرصها على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وشددت على أن لقطاع الصناعي في دولة اإلمارات يشارك بصورة رئيسة في مسيرة التنمية االقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم.