وفاة مرشح المعارضة فى انتخابات الكونغو بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - توفي مرشح المعارضة فى انتخابات الكونغو برازافيل، جى بريس بارفيت كوليلاس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء نقله إلى فرنسا للعلاج، حسبما أفاد مدير حملته، اليوم الإثنين.





وقال كريستيان كير رودريج ماياندا، إن مرشح المعارضة الأبرز "توفى على متن الطائرة الطبية التى قدمت لنقله من برازافيل بعد ظهر الأحد"، يوم الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "سنواصل فرز الأصوات وكان يتصدر النتائج فى مناطق عدة"، داعيًا أنصار كوليلاس للتجمع صباح الإثنين.

وكانت إصابة المرشح بفيروس كورونا تأكدت بعد ظهر الجمعة، ولم يتمكن من حضور آخر تجمع انتخابى فى برازافيل، إذ أنه كان يصارع الموت قبل ساعات من الاقتراع، ونشر تسجيلاً مصورًا.

وبرز المعارض التاريخى كوليلاس، منافسًا وحيدًا للرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذى أمضى 36 عامًا فى السلطة، ويسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات. ويتوقع أن يستغرق صدور النتائج عدة أيام.