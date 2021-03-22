واشنطن: أدلة جديدة تكشف تورط مهاجمى الكونجرس فى التحريض على الفتنة

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الأحد، عن أدلة جديد توصل إليها المحققون اتحاديون من المرجح أن تسمح للحكومة بتوجيه اتهامات بالتحريض على العنف لبعض المتورطين فى الهجوم الدامى على مبنى الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال القائم بأعمال المدعى الأمريكى مايكل شيروين، عن مقاطعة كولومبيا فى شبكة سى. بى .إس: "أعتقد أن الحقائق تدعم هذه الاتهامات". وأضاف "أعتقد أنه مع المضي قدما فإن المزيد من الحقائق ستدعم ذلك".

ورفعت وزارة العدل دعاوى ضد 400 شخص يشتبه فى تورطهم فى الهجوم، ولم يتهم أيًا منهم حتى الآن بالتحريض على الفتنة، وهى جريمة معارضة سلطة الحكومة الأمريكية بالقوة.

ومنذ إعلان تشكيل فريق عمل للتحقيق مع مثيري الشغب بعد ستة أيام من الهجوم، قال شيروين إنه "سيسعى لتوجيه اته انتهامات بالتحريض على الفتنة لمن شاركوا فى الهجوم".

ووجهت السلطات الأمريكية إلى معظم المعتقلين، تهم بالتعدي على ممتلكات الغير أو الاعتداء على أفراد الشرطة مع اتهام عدد أقل بالتآمر لعرقلة عمل الكونجرس.