السعودية: توقيف ضباط وموظفى جامعات وبنوك وجمارك بتهم فساد

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى السعودية، أمس الأحد، إنها تباشر عددًا من القضايا الجنائية فى الفترة الماضية، مؤكدة أنه "إيقاف عدد من الضباط والموظفين بجامعات وبنوك وجمارك فى قضايا فساد".





ووفقًا لوكالة الانباء السعودية"واس"، أعلن مصدر مسؤول فى الهيئة "استكمال الإجراءات النظامية ضد مرتكبيها" وأوضح المصدر السعودى، إن أبرز القضايا كانت إيقاف موظفين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفى الأمانة على 5.174 ملايين ريال واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية لموظف البنك فى تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بـ60 مليون ريال على أحد الكيانات التجارية. فيما أكدت الهيئة استمرتر رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة، لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالى والإدارى لا تسقط بالتقادم.

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