توزيع 10.5 مليون جرعة لقاح ضد كورونا فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيانات، يُقدر معدل التطعيم فى ألمانيا بـ 269.444 جرعة يوميًا، وسط توقعات بأن يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين اللقاح.

يأتى ذلك فيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 2.67 مليون، والوفيات إلى 74.756 وفاء جراء الإصابة بالوباء.