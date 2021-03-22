توزيع 10.5 مليون جرعة لقاح ضد كورونا فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيانات، يُقدر معدل التطعيم فى ألمانيا بـ 269.444 جرعة يوميًا، وسط توقعات بأن يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين اللقاح.
يأتى ذلك فيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 2.67 مليون، والوفيات إلى 74.756 وفاء جراء الإصابة بالوباء.
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