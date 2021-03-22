إسرائيل تبدأ إغلاق مراكز التطعيم الكبرى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن السلطات الصحية الإسرائيلية بدأت فى إغلاق مراكز التطعيم الكبرى فى المدن الرئيسية، مع تحول التركيز إلى محطات التطعيم الصغرى والمتنقلة فى البلدات الأصغر.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تأتى هذه الخطوة بعد حصول الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين يفوقون 16 عاماً على التطعيم أو تعافيهم من الفيروس. وبحسب الإحصائيات الإسرائيلية، حصل أكثر من 5.1 ملايين شخص من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة على الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل، وأكثر من 4.5 مليون على الجرعتين.

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