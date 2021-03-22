فنزويلا: هجوم إرهابى على خط أنابيب غاز

جدة - نرمين السيد - كشف وزير النفط الفنزويلى، طارق العصامى، اليوم الإثنين، عن انفجارٍ استهدف خط أنابيب للغاز فى ولاية موناجاس، لافتًا إلى أنه وقع مساء السبت يالتوقيت المحلى، ووصفه بأنه ناجم عن "هجوم إرهابى"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.





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