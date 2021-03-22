ترامب يخطط لإنشاء منصة تواصل اجتماعي "ثورية"

أكد واحد من أكبر المستشارين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الأخير يعتزم على إطلاق موقع للتواصل الاجتماعي، سيغير شكل التواصل بطريقة ثورية.

وقال جايسون ميلر، وهو من كبار مستشاري دونالد ترامب، لمحطة فوكس نيوز، إن الرئيس السابق سيعود لمواقع التواصل الاجتماعي لكن باستخدام تطبيق خاص لم يطلق بعد، "سيغير اللعبة للأبد".

وسبق أن حظرت كبرى مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، ترامب من استخدام منصاتها، بعد الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير، والذي ربطه الكثيرون بتحريض ترامب لمناصريه.

وقال ميلر إن ترامب ينوي إطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين إلى 3 أشهر، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأخبر جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب الرئاسية لعام 2020، "فوكس نيوز"، أن ترامب سيعيد الدخول إلى مساحة وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به من شأنها "إعادة تعريف اللعبة بالكامل".

ولاقى ترامب شعبية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشوراته الكثيرة والتي لم تحمل طابعا منمقا وحذرا مثل رؤساء العالم الآخرين.

وكانت شركة "تويتر”، قد أعلنت يوم الجمعة، إصدار دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة.

تأتي هذه الإعلانات بعد تعليق تويتر مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في يناير.